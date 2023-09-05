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Экс-глава СБУ рассказал о подразделении для "убийств коллаборантов"

22:00
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Украинские спецслужбы причастны к гибели главы ДНР Александра Захарченко

Еще в 2015 году на Украине было создано "убойное подразделение", занимающиеся устранением противников действующего режима. Об этом в интервью изданию The Economist заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.  

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Как уточнили авторы публикации, речь идет о пятом подразделении контрразведки СБУ, которое было создано еще в 2015 году для устранения не только политических конкурентов киевского режима, но и инакомыслящих граждан Украины.

"Сажать коллаборантов в тюрьмы оказалось малоэффективным решением", - констатировал Наливайчено, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший глава СБУ подчеркнул, что для устранения противников действующего режима было принято решение "истреблять людей".

В издании также добавили, что сотрудники пятого подразделения причастны к убийствам командиров батальонов "Сомали" и "Спарта" Михаила Толстых и Арсена Павлова, а также к устранению главы ДНР Александра Захарченко.

Ранее представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что украинские военные причастны к военным преступлениям на территории Харьковской области. По данным организации, военнослужащие ВСУ неоднократно обстреливали населенный пункт Изюм ракетами, которые были начинены кассетными снарядами.

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