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Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке

22:25
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Пострадавших нет

Украинские националисты обстреляли здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.  

Мирный житель погиб во время обстрела Белгородской области
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"Произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191", - написал Кулемзин.

При этом донецкий мэр подчеркнул, что украинские военные формирования регулярно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры региона, в том числе школы и детские сады. По его словам, только за последние сутки военнослужащие ВСУ выпустили порядка 17 снарядов по городу.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские националисты в очередной раз обстреляли Ворошиловский район города. По данным мэра, в результате атак ВСУ пострадали несколько человек.

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