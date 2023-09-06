Мощный пожар разгорелся в Киеве после удара ВС России

В украинской столице прогремело не менее пяти взрывов

Взрывы прогремели в Киеве под утро 6 сентября. Очевидцы сообщают, что прилетов было не менее пяти.

Воздушную тревогу объявили в украинской столице вскоре после полуночи: украинские наблюдатели в Telegram предупреждали о вылете бомбардировщиков Ту-160 ВКС России.

Тревога продолжалась около двух часов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. Позже Кличко посоветовал киевлянам не покидать укрытия, заявил, что на Киев еще "заходят" ракеты.

Очевидцы сообщают о сильном пожаре после удара по украинской инфраструктуре. Какой именно объект на этот раз стал целью российских беспилотников и ракет, пока неизвестно.

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