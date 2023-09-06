Россия продолжает спецоперацию

Российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в России) в районе Серебрянского лесничества. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук.

Военный отметил, что на краснолиманском направлении подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

При этом Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные защищают мирных граждан Украины от националистов и их "последышей". По словам главы государства, многие, видимо, не понимают, что именно ВС России являются единственными защитниками украинского народа от националистов, которые еще в 2014 году захватили власть на Украине.

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер предположил, что украинские военные будут вынуждены перейти в глухую оборону из-за успеха ВС России на купянском и харьковском направлениях. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку со стороны стран "коллективного" Запада, украинские военные так и не смогли достичь каких-либо "заметных успехов" для мировой общественности при осуществлении наступательных действий.

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