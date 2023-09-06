При этом Киеву придется забыть о Крыме

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о российском Крыме и готовить свою страну к дальнейшему административному делению. Такое мнение в среду, 6 сентября, высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Политик предложил Зеленскому "избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда", как Константинов охарактеризовал украинский закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма.

Спикер крымского парламента отметил, что в реальности результатом нового деления Украины станет "уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария.

Политик также заявил, что официальное согласие Запада на нанесение ВСУ ударов по территории Крыма является "поводом для войны". Как отметил Медведев, такие действия американских и европейских политиков указывают на участие Запада в противостоянии с Россией в зоне военной спецоперации.

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