Политолог Ищенко назвал истинные причины отставки главы минобороны Украины

"Лучше быть послом в Лондоне, чем министром в Киеве"

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны одобрил кандидатуру нового главы военного ведомства Рустема Умерова. За несколько часов до этого парламент проголосовал за отставку с этого поста Алексея Резникова. Финансист сменил на ответственной должности юриста.

О причинах рокировки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель Международного информационного агентства "Россия сегодня".

"От Министерства обороны в какой-то мере зависели закупки вооружений, и оно распоряжалось теми деньгами, которыми позволяли распоряжаться американцы. Значительная часть этих денег разворовывалась. И до Резникова, и при Резникове, и они будут разворовываться после Резникова. В этом отношении ничего не изменится. Я думаю, что если бы хотели продемонстрировать эффективность борьбы с коррупцией, его бы просто посадили. Или хотя бы сняли со скандалом. А он ушел по собственному желанию и уедет послом в Лондон. С моей точки зрения, это просто решение неглупого человека, который понимает, что страна находится на пороге катастрофы. А когда такое происходит, лучше быть послом в Лондоне, чем министром обороны в Киеве", - заявил Ищенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"