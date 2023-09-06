ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Ищенко назвал истинные причины отставки главы минобороны Украины

09:38
  • среда
  • 06 сентября 2023

"Лучше быть послом в Лондоне, чем министром в Киеве"

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны одобрил кандидатуру нового главы военного ведомства Рустема Умерова. За несколько часов до этого парламент проголосовал за отставку с этого поста Алексея Резникова. Финансист сменил на ответственной должности юриста.

О причинах рокировки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель Международного информационного агентства "Россия сегодня".

"От Министерства обороны в какой-то мере зависели закупки вооружений, и оно распоряжалось теми деньгами, которыми позволяли распоряжаться американцы. Значительная часть этих денег разворовывалась. И до Резникова, и при Резникове, и они будут разворовываться после Резникова. В этом отношении ничего не изменится. Я думаю, что если бы хотели продемонстрировать эффективность борьбы с коррупцией, его бы просто посадили. Или хотя бы сняли со скандалом. А он ушел по собственному желанию и уедет послом в Лондон. С моей точки зрения, это просто решение неглупого человека, который понимает, что страна находится на пороге катастрофы. А когда такое происходит, лучше быть послом в Лондоне, чем министром обороны  в Киеве", - заявил Ищенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Резников
Алексей Резников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.