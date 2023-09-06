Уничтожил отряд неонацистов: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Александр Николаев в ходе эвакуации раненых сослуживцев вступил в бой с группой украинских диверсантов. Отряд неонацистов был уничтожен. Александр, несмотря на полученное ранение, смог не только самому себе оказать неотложную помощь, но и вывез пострадавших товарищей в безопасное место.

Гвардии младший сержант Артём Мироненко вывел самоходную артиллерийскую установку "Мста" из-под мощного огня украинских радикалов. Оперативно подготовив гаубицу к боевому применению, Артём вместе с сослуживцами уничтожил бронетехнику ВСУ, не допустив прорыва нашей обороны.



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