Российские военные накрыли "Подносом" технику ВСУ

Огонь минометов корректируют с помощью беспилотников

Минобороны опубликовало кадры работы наших бойцов на Купянском направлении. Точным огнем из 82-миллиметрового миномета "Поднос" уничтожены опорные пункты и техника ВСУ. Расчёты этих орудий эффективно поражают цели на расстоянии до шести километров, а компактные размеры и небольшой вес миномета позволяют оперативно менять позиции. Корректируют огонь наши бойцы с помощью беспилотников.

Надежную защиту российских подразделений от воздушных атак обеспечивают экипажи зенитных ракетных комплексов "Тор М1". Для обнаружения цели бойцы используют крайне эффективное радиолокационное оборудование. Зенитчики несут дежурство в круглосуточном режиме и одним ударом могут уничтожить до восьми беспилотников. После выпуска ракет машину увозят с огневой точки и перезаряжают.

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