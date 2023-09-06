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Небензя: Совбез ООН превратился в площадку для фейков про Украину

09:03
  • среда
  • 06 сентября 2023

Совбез ООН утрачивает способность к конструктивному обсуждению

Представители западных стран превратили Совет безопасности ООН в площадку по распространению фейков по украинской тематике. Такое заявление сделал Василий Небензя.

По словам постпреда нашей страны, заочные обвинения, навешивание ярлыков, саботаж и манипуляции стали излюбленной тактикой некоторых членов Совбеза. Как и санкции, которые под эгидой ООН коллективный Запад использует для давления на неугодные государства. Небензя также подчеркнул, что Совбез ООН, по сути, утрачивает способность к конструктивному обсуждению и диалогу.

"Вместо поиска решений сложных проблем, что действительно требует и времени, и готовности идти на компромисс, западные страны зачастую намеренно выбирают наиболее простой путь, провоцируя применение права вето или воздержания по документам. Опять же, свежим примером может служить ситуация с малийскими санкциями, когда наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта проявить конструктивный подход и "включить разум" были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - заявил Небензя.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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