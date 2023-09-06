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В Париже ожидают окончания СВО на условиях России

08:41
  • среда
  • 06 сентября 2023

Конец военным действиям положит контрнаступление российской армии

Конец военным действиям на Украине положит контрнаступление российской армии. Конфликт завершится на условиях Москвы, уверен генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

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По словам французского генерала, для киевского режима нет никакой надежды. В какой-то момент начнется контрнаступление со стороны России, которое положит конец этой войне, заявил Делавард в эфире телеканала "Соловьев Live".

Генерал подчеркнул: речь идет не только о ситуации на поле боя. Имеет значение также положение в экономике и геополитике. Делавард напомнил: даже в том, что касается невоенных вопросов, относящихся к Украине, сейчас участвует весь мир.

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