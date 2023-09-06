ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе испугались ввода войск США на Украину

09:15
  • среда
  • 06 сентября 2023

Там не исключают участия Соединенных Штатов в боях против России

Власти США могут принять решение о вводе войск на территорию Украины и развязать войну против России. Такое мнение выразила во вторник, 5 сентября, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.
"Россия идет вперед!": в США предсказали переход украинских войск к обороне

Парламентарий заявила, что больше всего ее тревожит угроза третьей мировой войны — "поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России".

Тейлор-Грин подчеркнула, что "пришло время для посредничества в мирном урегулировании". По этой причине она отказалась голосовать за выделение новых средств для нужд Киева, сообщает ТАСС.

Официально американские власти неоднократно уверяли, что не собираются отправлять военных США на Украину для участия в боевых действиях, поскольку стремятся избежать прямой конфронтации с Россией.

Однако в Москве указывали, что Соединенные Штаты фактически уже участвуют в украинском конфликте, поскольку накачивают Киев вооружениями, а к обучению украинских бойцов привлечены американские военные инструкторы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска США
Войска США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.