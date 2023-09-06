В Конгрессе испугались ввода войск США на Украину

Там не исключают участия Соединенных Штатов в боях против России

Власти США могут принять решение о вводе войск на территорию Украины и развязать войну против России. Такое мнение выразила во вторник, 5 сентября, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

Парламентарий заявила, что больше всего ее тревожит угроза третьей мировой войны — "поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России".

Тейлор-Грин подчеркнула, что "пришло время для посредничества в мирном урегулировании". По этой причине она отказалась голосовать за выделение новых средств для нужд Киева, сообщает ТАСС.

Официально американские власти неоднократно уверяли, что не собираются отправлять военных США на Украину для участия в боевых действиях, поскольку стремятся избежать прямой конфронтации с Россией.

Однако в Москве указывали, что Соединенные Штаты фактически уже участвуют в украинском конфликте, поскольку накачивают Киев вооружениями, а к обучению украинских бойцов привлечены американские военные инструкторы.

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