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Guardian: Словакия может стать новым союзником России

09:17
  • среда
  • 06 сентября 2023

Это будет зависеть от исхода выборов в Словакии в сентябре

Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в европейской стране в сентябре. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер.

Журналист не исключил возвращение к власти в Словакии по итогам выборов бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, который "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану".

Если это произойдет, в Европейском союзе и НАТО может появиться "новый нарушитель спокойствия", а Словакия может начать оказывать помощь Москве, отметил Кэмпфнер.

Словакия включена в список недружественных России государств. В июне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала, что Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. НАТО сформировала боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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