ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удар ВС России повредил портовую инфраструктуру в Одесской области

08:55
  • среда
  • 06 сентября 2023

Взрывы гремели в Рени и Килии

Взрывы, гремевшие ночью в Одесской области, повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Власти Одесской области заявили о разрушении производственных объектов
ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива в Одесской области

Как написал Кипер в Telegram, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Украинские СМИ ранее сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры. Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, взрывы гремели в городах Рени и Килия. В Килии расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, а в Рени - морской порт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Порт Одессы
Порт Одессы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.