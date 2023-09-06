Удар ВС России повредил портовую инфраструктуру в Одесской области

Взрывы гремели в Рени и Килии

Взрывы, гремевшие ночью в Одесской области, повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Как написал Кипер в Telegram, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Украинские СМИ ранее сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры. Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, взрывы гремели в городах Рени и Килия. В Килии расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, а в Рени - морской порт.

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