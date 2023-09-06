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Собянин поздравил сотрудников детской больницы имени Сперанского с 100-летием учреждения

09:10
  • среда
  • 06 сентября 2023

Это один из ключевых детских стационаров Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников детской больницы имени Сперанского с 100-летием медицинского учреждения.

"В этом году детская больница имени Сперанского празднует 100-летний юбилей. Поздравляю всех сотрудников с юбилеем и желаю успехов. Ваш профессионализм – залог здоровья наших детей", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, это один из ключевых детских стационаров Москвы. В нем работают больше 1500 сотрудников. Ежегодно в больнице проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей России.

В составе клиники работают уникальные для столицы центры, в том числе ожоговый детский центр по лечению термической травмы, центр неонатальной нефрологии и диализа, а также центр аллергологии и иммунологии.

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