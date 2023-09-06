ФСБ задержала завербованного ВСУ жителя Ростовской области

Мужчина передавал Украине информацию о российском военном объекте

Российские спецслужбы задержали завербованного ВСУ жителя Ростовской области. 23-летний гражданин России подозревается в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Деятельность россиянина пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Мужчина в интересах противника собирал информацию о местах дислокации воинских подразделений ВС России. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Следствие установило, что задержанный собрал и передал через мессенджер представителю украинских военных формирований информацию об одном из военных объектов Кубани. Эти данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по российскому военному объекту, приводит сообщение ведомства ТАСС.

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