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Армения проведет военные учения с США

09:58
  • среда
  • 06 сентября 2023

Маневры начнутся 11 сентября

С 11 по 20 сентября в Армении пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)". Об этом в среду, 6 сентября, рассказали в армянском Министерстве обороны.
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В ведомстве уточнили, что Ереван принимает участие в данных маневрах в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

В ходе учений запланированы операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, предложив сделать Армению членом НАТО, а также добавил призыв к президенту США о защите интересов Еревана.

При этом источники сообщали, что российская сторона недовольна последним публичным высказываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Москвы в обеспечении региональной безопасности.

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