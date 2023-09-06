Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом

В городе перекрыли ряд улиц
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в украинскую столицу. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
В центре Киева в связи с прибытием высокопоставленного политика перекрыто движение на ряде улиц.
Программа визита Блинкена в Киев пока неизвестна.
Ранее западные СМИ отмечали, что Вашингтон разочарован стратегией наступательных действий украинской армии и все больше начинает сомневаться в перспективах контрнаступления ВСУ.
Однако пока поддержка Вашингтоном Киева не ослабевает. Источники сообщали, что американские власти ищут возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более 1 млрд долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"