Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом

В городе перекрыли ряд улиц

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в украинскую столицу. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В центре Киева в связи с прибытием высокопоставленного политика перекрыто движение на ряде улиц.

Программа визита Блинкена в Киев пока неизвестна.

Ранее западные СМИ отмечали, что Вашингтон разочарован стратегией наступательных действий украинской армии и все больше начинает сомневаться в перспективах контрнаступления ВСУ.

Однако пока поддержка Вашингтоном Киева не ослабевает. Источники сообщали, что американские власти ищут возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более 1 млрд долларов.

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