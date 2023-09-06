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Российские войска заняли все господствующие высоты в районе Работино

09:58
  • среда
  • 06 сентября 2023

Атаки ВСУ отбиты

Ожесточенные бои в районе села Работино в Запорожской области продолжаются. ВС России отбили несколько атак украинских войск, противники понес существенные потери в живой силе и технике, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

Первый из переданных ВСУ Лондоном танков Challenger 2 уничтожен под Работино
Подразделения ВСУ попали в огневой мешок в Работино

ВСУ не смогли продвинуться. По словам Рогова, враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре. Российские подразделения заняли все господствующие высоты южнее Работино, они уничтожают находящегося в низине противника.

Рогов подчеркнул, что все попытки украинских боевиков полностью занять поселок пресекаются. Работино находится под огневым контролем ВС России. Украинские боевики не оставляют попыток пробиться в южную часть поселка, однако это приводит только к новым потерям личного состава и техники, передает РИА Новости.

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