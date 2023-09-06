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В Лондоне подтвердили уничтожение танка Challenger 2 на Украине

10:09
  • среда
  • 06 сентября 2023

Поставлять новые не планируется

В Лондоне подтвердили уничтожение танка Challenger 2 на Украине. Как сообщил глава минобороны Великобритании Грант Шаппс, королевство не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.

"Это так", - сказал Шаппс в эфире Sky News.

Об уничтожении танка Challenger 2 стало известно накануне. Бронемашина была подбита в районе села Работино. Позднее в Сети появилось видео горящего остова бронемашины.

Это второй известный случай уничтожения Challenger 2 за 30-летнюю историю эксплуатацию. Еще один танк был подбит в Ираке в 2003 году в результате ошибки собственной артиллерии.

Украина в 2023 году получила от Великобритании 14 танков Challenger 2.

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