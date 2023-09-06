ФСБ выявила 217 нелегальных оружейников в 53 регионах России

Прекращена работа 84 подпольных мастерских

В июне и июле в 53 субъектах Российской Федерации были выявлены 217 так называемых нелегальных оружейников, прекращена работа 84 подпольных мастерских по модернизации оружия. Об этом в среду, 6 сентября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Благодаря этому из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемета, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, сообщает "Интерфакс".

Операции против нелегальных производителей оружия российские спецслужбы проводят на регулярной основе. В частности, в мае ФСБ, МВД и Росгвардия провели спецоперацию против нелегальных оружейников в 44 регионах страны. При этом было изъято почти 400 единиц оружия.

Также ФСБ работает над устранением других угроз национальной безопасности. Российские спецслужбы задержали завербованного ВСУ жителя Ростовской области. 23-летний гражданин России подозревается в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"