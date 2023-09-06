Цукерберг уехал в отпуск перед поединком с Маском

Глава SpaceX подозревает, что соперник его избегает

Поединок с главой Meta (запрещенной в России экстремистской организации) Марком Цукербергом откладывается. Бизнесмен уехал в путешествие, заявил его соперник, американский миллиардер Илон Маск.

Глава компании SpaceX ранее сообщил, что Цукерберг отказался проводить поединок в римском Колизее. Да и минкультуры Италии отказало миллиардерам в просьбе предоставить Колизей в качестве ринга - из-за предстоящего ремонта.

Маск не понимает, почему Цукерберг не хочет с ним драться и подозревает, что соперник его избегает. Как сообщил миллиардер в соцсети X (бывшая Twitter), он даже предложил приехать к главе Meta домой, как в "безопасное место". Но Маску ответили, что Цукерберг отправился в путешествие.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о переговорах с Маском и Цукербергом по организации их поединка. По словам Уайта, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. Поединок может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией, передает РИА Новости.

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