ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВСУ признали сложную обстановку на трех направлениях

10:44
  • среда
  • 06 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Оперативная обстановка на восточных направлениях фронта остается сложной. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.
Российские военные накрыли "Подносом" технику ВСУ

Украинский военный пояснил, что речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях.

В связи с этим Сырский приказал украинской армии обеспечить надежную оборону и не допустить утрату занимаемых рубежей, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что наиболее напряженная обстановка в ходе российской специальной военной операции сложилась на запорожском направлении: противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

Однако до сих пор контрнаступление ВСУ не привело к каким-либо успехам для Киева. По словам Шойгу, с его начала украинские войска потеряли более 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.