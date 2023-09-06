В ВСУ признали сложную обстановку на трех направлениях

Россия продолжает спецоперацию

Оперативная обстановка на восточных направлениях фронта остается сложной. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.

Украинский военный пояснил, что речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях.

В связи с этим Сырский приказал украинской армии обеспечить надежную оборону и не допустить утрату занимаемых рубежей, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что наиболее напряженная обстановка в ходе российской специальной военной операции сложилась на запорожском направлении: противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

Однако до сих пор контрнаступление ВСУ не привело к каким-либо успехам для Киева. По словам Шойгу, с его начала украинские войска потеряли более 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения.

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