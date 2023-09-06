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ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе

10:32
  • среда
  • 06 сентября 2023

Российская армия удерживает свои позиции

Российская армия остановила попытку продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское.
Российские войска заняли все господствующие высоты в районе Работино

Об этом в среду, 6 сентября, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. ВС России удерживают свои позиции  на Времевском выступе.

"Оба поселка находятся под контролем наших войск", - подчеркнул он.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли все господствующие высоты в районе села Работино в Запорожской области. Населенный пункт находится под огневым контролем нашей армии.

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