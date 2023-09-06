СК взял на контроль ситуацию с нападением на прохожих в Москве

Возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной с нападением на прохожих в Москве.

Уголовное дело о хулиганских действиях передано из полиции в столичный главк СКР. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата СКР.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых группа людей нападает на прохожих в Москве – злоумышленники распыляли перцовый баллончик и выкрикивали оскорбления. На другом видео показаны кадры избиения молодого человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"