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СК взял на контроль ситуацию с нападением на прохожих в Москве

11:29
  • среда
  • 06 сентября 2023

Возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной с нападением на прохожих в Москве.

Уголовное дело о хулиганских действиях передано из полиции в столичный главк СКР. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата СКР.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых группа людей нападает на прохожих в Москве – злоумышленники распыляли перцовый баллончик и выкрикивали оскорбления. На другом видео показаны кадры избиения молодого человека.

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