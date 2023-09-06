"Собственная артиллерия убивала солдат": рассказ пленного бойца ВСУ

Киев не оставляет выбора своим солдатам

Сейчас скорость решает все: у бойцов максимум 10 минут, чтобы развернуть миномет, выставить прицел и приготовиться к залпу. Через секунды командир дает отмашку – "огонь". Такая мгновенная реакция на сообщение разведки была необходима как никогда. Под Кременной ВСУ бросили в атаку сразу несколько штурмовых отрядов. Почти все состояли из радикалов запрещенной группировки "Азов". Три прорвались к позициям российских войск в Серебрянском лесу. Еще две пытались просочиться в тыл и ударить с флангов, но боевиков успели заметить и уничтожить.

На Донецком направлении российская авиация сегодня активно работает по тылам противника. Особенно в районе Часов Яра, где ВСУ пытаются собрать силы для новых контратак на Артемовск.

Результат точных ракетных пусков. Первый залп – по замаскированным ангарам с техникой в промзоне. Видно, что после взрыва в боксах нет ни одной целой машины. Сожжены вместе боеприпасами и топливом. А это все, что осталось после прямого попадания авиабомбы в склад с вооружениями (см. видео). Детонация была такой силы, что не выдержали и рухнули даже мощные бетонные перекрытия.

В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на Ореховском участке. Российские подразделения заняли все господствующие высоты.

Под Работино боевиков заманили в огневой "котел", в котором ежедневно гибнут до 200 националистов. А сегодня стало известно, что накануне ликвидирован и командир 47-ой элитной бригады ВСУ. Пленные рассказывают: их буквально гонят на убой.

"У нас только два варианта, либо умереть, либо сдаться, сдаться тоже не всегда получается, потому, что за нами наблюдают. Бывали случаи, что собственная артиллерия крыла и убивала солдат", - рассказывает один из пленных.

Вдоль всей линии фронта не смолкает грохот систем ПВО. Основные цели - ударные беспилотники и ракеты, выпущенные националистами из установок "Хаймарс" по укрепрайонам российских подразделений. Большую часть удается сбивать еще на подлете. Только этим расчетом "Тора" за последние три месяца, уничтожено более двухсот воздушных объектов.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"