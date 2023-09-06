В Москве представили второй сборник рассказов о подвигах участников СВО

Его издали в рамках масштабного патриотического проекта "Героями не рождаются"

Реальные истории героев наших дней. В Москве представили второй сборник рассказов о подвигах участников специальной военной операции.

Его издали в рамках масштабного патриотического проекта "Героями не рождаются". Акцию поддержали жители самых разных регионов: от Приморского карая до Калининграда, и, конечно же, республик Донбасса. Активное участие в проекте приняли воспитанники кадетских и суворовских училищ. В течение нескольких месяцев авторы присылали невыдуманные истории о наших бойцах, отличившихся на передовой. Всего в сборник вошли 250 рассказов.

"Мы изготовим более 10 тысяч экземпляров этого сборника и эти экземпляры мы передадим Министерству обороны. Я думаю, что их почитают, в том числе участники СВО, прямо в окопах", - говорит Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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