В России появился центр защиты граждан и бизнеса в IT-сфере

Презентация правозащитной организации прошла в Москве

Разработкой стратегии цифровой безопасности в России займётся центр "Белый интернет". Презентация правозащитной организации состоялась в Москве.

На пресс-конференции с участниками обсудили вопросы кибербезопасности несовершеннолетних, а также защиты личности и персональных данных. Общий вывод: у пользователей необходимо сформировать правильные привычки, а органы власти должны выработать меры реагирования на интернет-угрозы.

"Есть необходимость в расширении информирования граждан о горячих линиях, о сайтах помощи. К сожалению, мало кто знает эти оперативные адреса, по которым можно обратиться в случае, если ваш ребёнок или вы сам столкнулись с насилием в интернете или с нарушением своих прав, например, в результате совершения мошенничества или других преступлений против собственности", - рассказала Элина Сидоренко, генеральный директор АНО "Белый интернет", доктор юридических наук, профессор МГИМО, руководитель Центра цифровой экономики и финансовых инноваций.



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