Наводнение в Стамбуле: видео затопленных улиц

Два человека погибли

В стамбульском метро бьют водопады. Всего за несколько часов станции ушли под воду. На земле - бурные потоки заливают улицы, сметая всё на своём пути. В море унесло машины - с людьми или нет, пока неизвестно. Власти заранее предупредили об ударе стихии и попросили жителей по возможности не выходить из квартир. Не помогло. Тех, кто оказался вне дома, дожди застали врасплох. Первый за несколько месяцев ливень обрушил на город столько воды, что дороги мгновенно оказались затоплены, а здания превратились в ловушки.

Десятки человек ждали спасения в Национальный библиотеке. Их удалось эвакуировать. В эпицентре оказались северные районы крупнейшего турецкого города. В общей сложности затопило почти 2 тысячи домов, офисов и магазинов. Тех, кто остался без крыши над головой, временно переселят в общежития. Под воду ушёл тоннель у аэропорта, на подъездных путях образовались колоссальные заторы. Власти признались, что, несмотря на предупреждения, не ожидали катастрофы такого масштаба.

"В среднем, выпало 125 миллиметров осадков на квадратный метр. Дождь начался вечером и стал ослабевать только через 3 часа", - сообщил Экрем Имамоглу, мэр Стамбула.

Два человека погибли. Более десяти пострадали и проходят курс лечения в больницах. Последствия удара стихии ликвидируют тысячи сотрудников экстренных служб.

Природное бедствие обрушилось и на соседние страны. В Греции после рекордных природных пожаров - рекордное наводнение. За 10 часов в некоторых районах выпало более пятисот миллиметров осадков. Дренажные системы не справились с напором воды. Затоплены дома. Машины целиком ушли под воду. Уцелевший транспорт проваливался на размытых дорогах.

Один человек погиб - во время ливня на него рухнула стена. Дожди продлятся ещё сутки. Власти в бессилии разводят руками.

"Существуют определённые погодные явления, с которыми люди не в состоянии справиться. И не важно, какие меры предосторожности приняты. Беспрецедентный объём осадков неизбежно приводит к наводнениям, и это происходит везде в мире. Я искренне надеюсь, что синоптики ошибаются, но, вероятно, впереди нас ждут трудные часы", - заявил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.

Чрезвычайное положение объявили в болгарском портовом городе Царево. Там разрушены мосты. Населённые пункты отрезаны от сообщения. В море унесло прибрежные домики. Два человека погибли. Трёх пропавших без вести ищут спасатели.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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