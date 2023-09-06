Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Насти Федоровой

У девочки острый миелоидный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летней Насти Фёдоровой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти четыре с половиной миллиона.

У Насти острый миелоидный лейкоз. Девочке нужна срочная терапия и пересадка костного мозга. Однако операция связана с высокими рисками. Чтобы ребёнок смог её перенести, необходима специальная подготовка и дорогостоящие препараты.

Мы продолжаем помогать Насте все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Федоровой, программа 1773

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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