Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Насти Федоровой

У девочки острый миелоидный лейкоз
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летней Насти Фёдоровой. Её историю мы рассказывали накануне.
За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти четыре с половиной миллиона.
У Насти острый миелоидный лейкоз. Девочке нужна срочная терапия и пересадка костного мозга. Однако операция связана с высокими рисками. Чтобы ребёнок смог её перенести, необходима специальная подготовка и дорогостоящие препараты.
Мы продолжаем помогать Насте все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Федоровой, программа 1773
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"