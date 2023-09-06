В Якутии спасли совенка со сломанным крылом

Птенца заметил житель Якутска

В одном из мини-зоопарков Якутии поселился редкий гость, а по совместительству и пациент. Совёнка со сломанным крылом заметил житель Якутска и вызвал спасателей. Теперь птенец находится под наблюдением специалистов, которые делают всё, чтобы птица вернулась в дикую природу.

Совёнок не верит ни глазам, ни ушам. Столько новых звуков и диковинных соседей он в родном якутском лесу никогда не встречал. Тут и гигантские птицы на длинных ногах, и пушистые кролики в невероятном количестве, голосистые петухи с попугаями и резвые обезьяны со свиньями.

Оказавшийся в мини-зоопарке птенец проявляет характер. Если что не так - пускает в ход клюв и когти. Хотя в глубине души знает: здесь его спасают.

"Утром позвонили, сказали, что нашли сову. Где именно, не сообщили. Где-то рядом с дорогой", - говорит Петр Дьячковский, инструктор зоопарка "Зоополис".

Маленькую ушастую сову нашли около трассы. Местный житель, каждый день выгуливающий рядом с этим теплопунктом собаку, увидел странное зрелище: прямо под табличкой с надписью "Не влезай - убьет" сидит совенок. Тихо- тихо, только глаза в темноте светятся.

"Увидели, сидит сова. Думали, когда наступит ночь, улетит. А сегодня утром в том же составе пошли гулять, смотрим: сова сидит. Поняли, что что-то с ней неладное", - говорит Азер Еминов, житель Якустка.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у совёнка повреждено правое крыло. Первой мыслью было - перелезть ограждение и забрать раненого. Но здравый смысл победил. Пусть и не с первого раза, удалось-таки вызвать спасателей. А те уже сделали подкоп и с помощью сачка достали пострадавшего.

В зоопарке выслушали вердикт ветеринаров-орнитологов: у ушастой совы сломано крыло. А затем начали процесс восстановления. Здесь народ опытный: и филинов спасали, и соколов. Но ушастая сова - пациент редкий. Этих птиц не зря называют призраком ночи. В природе у них врагов нет. Охотятся бесшумно, за место под солнцем не бьются, на чужую территорию не претендуют.

"Они в лесах водятся. Странно, что она сюда прилетела. Она еще маленькая. Наверное, заблудилась", - говорит Азер Еминов, житель Якутска.

Как было дело, знает лишь один молчаливый совёнок. Возможно, он еще и не по возрасту мудрый. Ведь, понимая, что улететь не получится, укрылся в таком месте, где ему не мог навредить ни один хищник. Что же до людей, то для них сейчас главное - раненого найдёныша успокоить и откормить. Сердце нашедшего совенка Азера успокоилось. Состояние пернатого у ветеринаров опасений не вызывает. Через месяц-другой будет как новенький.



"Обезвожена, обессилена. Но сказали, что выходят его. Птица будет возвращена в природу. Я считаю, я выполнил свой гражданский долг - перед птицей", - шутит Азер Еминов.

Совёнок тоже в долгу не останется. Питание у него отличное, соседи - приличные. Как только восстановит крыло, сразу к своим, ушастым.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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