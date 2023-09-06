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Минобороны Нидерландов высказалось против выборов на Украине

11:14
  • среда
  • 06 сентября 2023

В стране действует военное положение, однако лазейки в законодательстве имеются

Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране. Такое мнение в среду, 6 сентября, высказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
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По мнению политика, "страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта, не очень хорошо подходит для проведения выборов", пишет Politico.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что политический истеблишмент страны выступил против проведения не только парламентских, но и президентских выборов. Они не видят смысла в проведении выборов на территории Украины, поскольку в условиях боевых действий не все украинские граждане смогут реализовать свое "право голоса".  

Формально проводить выборы на Украине в период действия военного положения нельзя, но законодательство государства оставляет лазейку — Верховная рада может принять необходимые поправки.

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