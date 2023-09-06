Две трети опрошенных россиян поддержали политику "поворота на Восток"

Исследование проводил ВЦИОМ

Политику "поворота на Восток", которая предполагает, что Россия в приоритетном порядке должна развивать отношения со странами Востока, а не Запада, поддерживают 67% россиян, которые приняли участие в опросе ВЦИОМ. Об этом в среду, 6 сентября, рассказали в исследовательском центре.

При этом 65% респондентов выразили мнение, что способствовать "повороту на Восток" может торгово-экономическое сотрудничество. Еще 36% высказались за развитие туризма и взаимодействия между научными организациями, 32% поддержали академический обмен.

21% участников исследования назвал развитие военного сотрудничества, по 20% упомянули дипломатическое, политическое взаимодействие и проведение совместных крупных деловых и научных мероприятий, сообщает ТАСС.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов выразил сомнения в том, что Соединенным Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем, поскольку если Пекин решит "сейчас немного поддастся и скажет, что решил немного сместиться в сторону США, признает проигрыш в стратегическом плане". Это обернется тем, что "после этого на Китай будут смотреть по-другому".

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что Соединенные Штаты хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого не случится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"