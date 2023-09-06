ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две трети опрошенных россиян поддержали политику "поворота на Восток"

11:20
  • среда
  • 06 сентября 2023

Исследование проводил ВЦИОМ

Политику "поворота на Восток", которая предполагает, что Россия в приоритетном порядке должна развивать отношения со странами Востока, а не Запада, поддерживают 67% россиян, которые приняли участие в опросе ВЦИОМ. Об этом в среду, 6 сентября, рассказали в исследовательском центре.

При этом 65% респондентов выразили мнение, что способствовать "повороту на Восток" может торгово-экономическое сотрудничество. Еще 36% высказались за развитие туризма и взаимодействия между научными организациями, 32% поддержали академический обмен.

21% участников исследования назвал развитие военного сотрудничества, по 20% упомянули дипломатическое, политическое взаимодействие и проведение совместных крупных деловых и научных мероприятий, сообщает ТАСС.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов выразил сомнения в том, что Соединенным Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем, поскольку если Пекин решит "сейчас немного поддастся и скажет, что решил немного сместиться в сторону США, признает проигрыш в стратегическом плане". Это обернется тем, что "после этого на Китай будут смотреть по-другому".

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что Соединенные Штаты хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого не случится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.