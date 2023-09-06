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ВКС России нанесли мощный авиаудар по складу боеприпасов ВСУ под Херсоном

11:10
  • среда
  • 06 сентября 2023

Поражены цеха машиностроительного завода

Мощный удар нанесла российская авиация по складу с боеприпасами и военной техникой Вооруженных сил Украины. Мощные прилеты и взрывы фиксируются на севере города Берислава в Херсонской области.

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Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", в этой зоне расположены цеха и корпуса Бериславского машиностроительного завода. Других крупных объектов в городе нет, так что украинские войска сосредотачивают на предприятии боеприпасы и военную технику.

Военкоры отмечают, что воздушная тревога в районе не объявлялась. Они приходят к выводу, что ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

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