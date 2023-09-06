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Франция призвала расширять ЕС в пику России

11:44
  • среда
  • 06 сентября 2023

Это поможет сдержать рост влияния Москвы, считают в Париже

Евросоюз должен сосредоточиться на включении в свой состав балканских стран и Украины с целью недопущения роста влияния России в европейском регионе. Такое мнение в среду, 6 сентября, высказала госсекретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Лоранс Бун.
Евросоюз готовится принять десять новых членов

По мнению дипломата, Евросоюзу необходимо "помогать этим странам в максимально возможной степени бороться со стратегией (российского) влияния, уважая при этом их суверенитет", пишет Politico.

Вступить в Евросоюз рвется Украина, однако министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.

Тем не менее, в июне президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на то, что переговоры о членстве его страны в Евросоюзе начнутся в течение полугода.

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