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Минэкономразвития предупредило об опасности низкой безработицы

12:00
  • среда
  • 06 сентября 2023

Ведомство считает показатель аномально низким

Крайне низкий уровень безработицы в России является тормозом для роста экономики, это "серьезный системный вызов". Такое заявление сделал в среду, 6 сентября, российский министр экономического развития Максим Решетников.
Безработица снизилась в 71 регионе России с начала 2023 года

Министр подчеркнул, что человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике, это выражается и в крайне низком уровне безработицы.

По словам Решетникова, безработица на уровне 3% — это "аномально" для России и уже "не какой-то плюс", поскольку "отражается в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", сообщает "Интерфакс".

При этом глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Несмотря на рекордно низкую безработицу в России, в ряде направлений все-таки наблюдается дефицит квалифицированных специалистов.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация на рынке труда в стране стабильна, однако "надо об этом думать всегда", а уровень зарплат и благосостояние граждан должны повышаться.

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