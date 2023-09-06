Минэкономразвития предупредило об опасности низкой безработицы

Ведомство считает показатель аномально низким

Крайне низкий уровень безработицы в России является тормозом для роста экономики, это "серьезный системный вызов". Такое заявление сделал в среду, 6 сентября, российский министр экономического развития Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике, это выражается и в крайне низком уровне безработицы.

По словам Решетникова, безработица на уровне 3% — это "аномально" для России и уже "не какой-то плюс", поскольку "отражается в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", сообщает "Интерфакс".

При этом глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Несмотря на рекордно низкую безработицу в России, в ряде направлений все-таки наблюдается дефицит квалифицированных специалистов.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация на рынке труда в стране стабильна, однако "надо об этом думать всегда", а уровень зарплат и благосостояние граждан должны повышаться.

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