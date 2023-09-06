ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завод по производству красок загорелся в Белгородской области

11:41
  • среда
  • 06 сентября 2023

Причина возгорания пока неизвестна

Завод по производству красок и лаков загорелся в Шебекино Белгородской области.  Как сообщили в областном управлении МЧС, горит предприятие "Белсинтез".

ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Житель Белгородской области подорвался на гранате у своего дома

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 9:00 по московскому времени. На место происшествия были направлены дежурные караулы двух пожарных частей.

На территории завода в момент возгорания людей не было, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара пока неизвестны, спустя час после его начала было объявлено о локализации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.