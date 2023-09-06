Завод по производству красок загорелся в Белгородской области

Причина возгорания пока неизвестна

Завод по производству красок и лаков загорелся в Шебекино Белгородской области. Как сообщили в областном управлении МЧС, горит предприятие "Белсинтез".

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 9:00 по московскому времени. На место происшествия были направлены дежурные караулы двух пожарных частей.

На территории завода в момент возгорания людей не было, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара пока неизвестны, спустя час после его начала было объявлено о локализации, передает ТАСС.

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