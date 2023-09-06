Американцев шокировало состояние солдат ВСУ

Мир не видел подобного со времен Первой мировой войны

Украинские госпитали столкнулись с рекордным числом операций по ампутации конечностей. При этом в стране недостаточно специалистов по протезированию. Те же военные, которые все же получили протезы, жалуются, что они отваливаются, сообщает Fox News.

В материале отмечается, что Украину ждет будущее с 20 000 ампутантов, большинство из которых - солдаты, страдающие от психологических травм, полученных на фронте. Авторы подчеркивают, что Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а США – со времен Гражданской войны.

По данным украинских источников, с начала СВО более 20 тысяч украинцев пережили как минимум одну ампутацию. Какая доля от общего числа операций приходится на солдат ВСУ, власти не уточняют. В Минобороны России ранее заявили, что ВСУ с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек.

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