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Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией

12:33
  • среда
  • 06 сентября 2023

Мир не черно-белый, напомнил дипломат

Россия всегда будет соседом Европы, невозможно полностью отказаться от сотрудничества с ней. Об этом заявил в среду, 6 сентября, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
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По словам дипломата, "мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном", поскольку "нам нужна Россия, нам нужен Китай".

Шалленберг признал в интервью Heute, что австрийско-российские отношения уже не будут прежними, однако в любом случае необходимо "сохранять чувство меры и прагматизм".

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заверил, что в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов он намерен возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями.

Российская сторона, в свою очередь, указывала на отсутствие намерений самоизолироваться. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и открыта к диалогу.

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Александер Шалленберг
Александер Шалленберг
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