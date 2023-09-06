В Калининграде спасли котенка, застрявшего на американских горках

Непоседа глубоко забрался в трубу и не смог вылезти сам
В Калининграде сотрудники МЧС спасли котенка, который застрял в трубе аттракциона.
Инцидент произошел в парке "Центральный". Неравнодушные горожане услышали кошачий писк. Как оказалось, котенок залез в трубу американских горок, но выбраться самостоятельно не смог.
Спасательная операция длилась полтора часа в ночь на 6 сентября. Чтобы не навредить животному, пожарные осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга, сообщило калининградское управление МЧС.
В настоящий момент малыш в безопасности, он уже обзавелся новой семьей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"