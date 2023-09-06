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Задания из нового учебника истории включат в ЕГЭ в 2024 году

12:43
  • среда
  • 06 сентября 2023

В программу входит тема спецоперации

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории будет принимать на основе материалов нового государственного учебника в 2024 году. Об этом в среду, 6 сентября, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
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В ведомстве уточнили, что планируемые изменения в контрольно-измерительные материалы представлены в опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений справках, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что причины начала Россией специальной военной операции на Украине включат в программу уроков истории в десятом и в одиннадцатом классах российских школ. В том, что касается темы спецоперации, "мы дополним учебник, как только мы победим", пообещал министр.

При этом спикер Кремля отмечал, что моменты, касающиеся содержания ЕГЭ, это прерогатива Минпросвещения — ему и нужно адресовать соответствующие вопросы.

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