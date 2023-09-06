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Глава СВР назвал самого опасного оппонента России

12:45
  • среда
  • 06 сентября 2023

Вашингтон возглавил поход всех "гиен" мира против нашей страны

После распада СССР Соединенные Штаты в России называли партнером – но безосновательно. США и тогда, и сейчас остаются самым опасным и непримиримым оппонентом. Вашингтон возглавил поход всех "гиен" мира против нашей страны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Нарышкин напомнил, что США сразу отбросили все голословные обещания, и НАТО устремилось к границам России. Вашингтон инициировал развал российской экономики, науки, вооруженных сил, культуры. США способствовали отрыву и переформатированию ранее дружественных советских республик.

Америка направила усилия на дискредитацию российских политических институтов, занималась оголтелой русофобской пропагандой. России удалось выйти из этой ситуации с честью, укрепить свои позиции. Тем не менее, США по сей день остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России, заявил директор СВР в интервью журналу "Национальная оборона".

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