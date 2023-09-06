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В Кремле насторожились в связи с военными учениями США в Армении

13:06
  • среда
  • 06 сентября 2023

Особенно в это непростое время

Планы Армении провести военные учения с США вызывают настороженность.
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Об этом в среду, 6 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва будет отслеживать и анализировать ситуацию.

"По учениям - безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам.

Армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)" пройдут с 11 по 20 сентября в Армении. В Ереване уточнили, что страна принимает участие в данных маневрах в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

Ранее представитель НАТО по вопросам развития пригласил Армению вступить в альянс и предложил США защитить интересы Еревана.

При этом Москву не устраивает то, как разворачивается ситуация вокруг Армении. Российская сторона также недовольна последним публичным высказываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Москвы в обеспечении региональной безопасности.

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