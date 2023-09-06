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Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

13:01
  • среда
  • 06 сентября 2023

Об этом рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин уже вернулся в Москву. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля сообщил, что рабочий день президента начался с телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Затем Путин продолжил работать в Кремле. Он планирует провести открытую для журналистов встречу с главой Минприроды Александром Козловым.

Песков не стал уточнять повестку встречи, но отметил, что "будет подробный разговор", сообщает ТАСС.

Саудовская Аравия прикладывает посреднические усилия к мирному разрешению российско-украинского конфликта, организовав на своей территории саммит по поиску дипломатических путей выхода из кризиса. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день наиболее приближенная к реальности "формула мира" была предложена президентом страны Владимиром Зеленским — ее отказывается принять Москва.

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