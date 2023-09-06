Песков прокомментировал приезд Блинкена в Киев

Госсекретарь США находится на Украине с рабочим визитом

Соединенные Штаты собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны. Так в среду, 6 сентября, прокомментировал приезд в Киев пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник напомнил, что "мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется", а это означает, что США планируют "вести войну до последнего украинца".

Песков подчеркнул, что это не сможет оказать никакого влияния на ход российской специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Блинкен прибыл в Киев ранее 6 сентября. Программа визита политика в украинскую столицу пока неизвестна. Однако источники отмечают, что он может объявить о новом крупнейшем пакете военной помощи Украине.

При этом западные СМИ отмечали, что Вашингтон разочарован стратегией наступательных действий украинской армии и все больше начинает сомневаться в перспективах контрнаступления ВСУ.

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