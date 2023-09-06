ВКС России уничтожили базу подготовки диверсионных групп ВСУ

Под Артемовском ликвидировано около трех сотен украинских боевиков

Воздушно-Космические силы России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Российская авиация использовала высокоточное оружие большой дальности. Цель удара достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили десять атак противника. В районе Артемовска в ДНР нанесен удар по скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. Противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих, танк, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и пункт управления беспилотниками.

Также нанесен удар по местам сосредоточения противника в районах Урожайного и Новодонецкого в ДНР. ВСУ потеряли более 180-ти военнослужащих, пять танков, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

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