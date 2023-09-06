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США провели испытание ракеты Minuteman III

13:38
  • среда
  • 06 сентября 2023

Это демонстрация готовности ядерных сил

США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
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Ракету запустили с базы "Вандерберг" американских Космических сил в среду, 6 сентября в 01:26 по местному времени. Цель пуска – проверка безопасности и эффективности системы, а также демонстрация готовности ядерных сил США, о чем накануне заявили в Пентагоне.

Испытание Minuteman III носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад, передает РИА Новости. Американская сторона заранее уведомила Москву о подготовке пуска.

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