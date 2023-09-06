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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Веры Полевой

13:22
  • среда
  • 06 сентября 2023

У Веры острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Веры Полевой.

У Веры острый лимфобластный лейкоз. Девочка буквально начала увядать на глазах, с каждым днём ей становится всё хуже. Единственный шанс для ребёнка справиться с недугом - начать принимать комплекс специальных препаратов. Но курс лечения стоит более восьми с половиной миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центра".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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