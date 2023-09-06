В Кремле прокомментировали участие героев СВО в выборах

Это проявление их гражданской активности

Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки. Такое мнение в среду, 6 сентября, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов чиновник заявил, что воспринимает это "как должность" и проявление гражданской активности участников СВО.

Песков напомнил, что герои спецоперации — "это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость", причем "это будет сказываться и на их повседневной деятельности", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года по всей России пройдут выборы различных уровней. В Москве будут выбирать мэра. 25 августа в столице проверяли, как работает система электронного голосования.

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