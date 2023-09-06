В России допустили возобновление выдачи сельской ипотеки

Программу прекратили после повышения ключевой ставки

Выдача сельской ипотеки может возобновиться с нового года. Об этом 6 сентября рассказал руководитель Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что после решения Банка России о повышении ключевой ставки выросли обязательства по ранее выданным кредитам, однако "мы в процессе согласования бюджета получим деньги" на возобновление программы сельской ипотеки.

Патрушев также отметил, что к концу 2023 года планируется возобновить льготное кредитование агропромышленного комплекса страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин напомнил о мерах поддержки сельского хозяйства, реализуемых в России. Он отмечал, что на реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства в 2022 году были направлены беспрецедентные средства — почти 425 миллиардов рублей.

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