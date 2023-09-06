Умеров назначен новым министром обороны Украины

Его одобрила Верховная рада

Верховная рада утвердила нового министра обороны Украины – им стал глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

"За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В минувшее воскресенье Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.

Как сообщает РБК, у Умерова нет военного опыта, но у него хорошие отношения с турецкими властями, частности, он напрямую общается с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Киеве считают, что крымско-татарская этническая принадлежность Умерова "послужит сигналом о бескомпромисности Киева по вопросу принадлежности полуострова".

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