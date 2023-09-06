ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умеров назначен новым министром обороны Украины

14:03
  • среда
  • 06 сентября 2023

Его одобрила Верховная рада

Верховная рада утвердила нового министра обороны Украины – им стал глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
В Киеве объяснили необходимость смены главы Минобороны Украины

"За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В минувшее воскресенье Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.

Как сообщает РБК, у Умерова нет военного опыта, но у него хорошие отношения с турецкими властями, частности, он напрямую общается с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Киеве считают, что крымско-татарская этническая принадлежность Умерова "послужит сигналом о бескомпромисности Киева по вопросу принадлежности полуострова".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рустем Умеров
Рустем Умеров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.