Умеров назначен новым министром обороны Украины

Его одобрила Верховная рада
Верховная рада утвердила нового министра обороны Украины – им стал глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
"За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В минувшее воскресенье Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
Как сообщает РБК, у Умерова нет военного опыта, но у него хорошие отношения с турецкими властями, частности, он напрямую общается с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Киеве считают, что крымско-татарская этническая принадлежность Умерова "послужит сигналом о бескомпромисности Киева по вопросу принадлежности полуострова".